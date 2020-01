Gica Craioveanu, prins baut la volan: Cinci persoane m-au turnat politistilor

Ziare.

Politia din Craiova a trimis dosarul catre Parchetul de pe langa Judecatoria Craiova cu propunerea de trimitere in judecata, conform Pro Sport Fostul atacant al Universitatii Craiova a recunoscut ca a condus baut la volan si si-a cerut scuze."Am facut o greseala, am recunoscut-o si o sa platesc pentru ea. Imi cer scuze nu o data, ci de o suta de ori. Imi pare rau ca mi-am pus apropiatii si in special familia, copiii intr-o astfel de situatie. Am promis cuiva drag ca nu o sa mai platesc trei centi amenda cat voi trai.Insa nu stiam ca s-a finalizat dosarul, aflu de la voi. Eu le-am spus si politistilor ca am gresit si-mi asum greseala. Am recunoscut ca am baut trei pahare de vin. Asta e acum", a spus Craioveanu.Totusi, cel poreclit "Grande" sustine ca a fost "turnat" politistilor in seara cu pricina."Nu as vrea sa vorbesc fara dovezi, dar asa este. Am auzit ca un grup de cinci persoane m-a turnat politistilor si ca d-aia am fost prins. Repet, am gresit si daca se va considera ca trebuie sa platesc in vreun fel pentru asta, o voi face.E ciudat insa cum acei politisti au aparut dintr-o data acolo si m-au oprit direct pe mine. Dar asta este acum, nu am cum sa acuz pe cineva daca nu am dovezi", a adaugat Craioveanu.Recent, Craioveanu a demisionat din functia de director de imagine al Universitatii Craiova.C.S.