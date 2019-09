Iata cum va arata noul stadion ce va fi construit in Craiova

Ziare.

Echipa patronata de Adrian Mititelu va evolua pe o arena cu o capacitate de cel putin 12.500 de locuri acoperite, gazon incalzit si nocturna moderna."Stadionul va avea o capacitate cuprinsa intre 12.500 si 13.000 de locuri, gazon incalzit, nocturna de 2200 de lucsi plus toate dotarile ultramoderne solicitate de forurile fotbalistice internationale. De asemenea arena va detine o suprafata generoasa de spatii comerciale, alimentatie publica si zona de agrement. Realmente, zona va fi una de exceptie.Locatia stadionului va fi in orasul Craiova, pe Calea Severinului. Lucrarile efective se vor realiza in perioada Martie 2020 - Mai 2021. In prezent se realizeaza lucrari premergatoare in paralel cu documentatile specifice in vederea obtinerii avizelor si autorizatilor necesare. Lucrarea va fi executata in regie proprie si in colaboarare cu societatea CETATEA BANILOR CONSTRUCT! De asemenea, numele stadionului este provizoriu", se arata in comunicatul oltenilor.Echipa lui Mititelu isi construieste singura propriul stadion dupa ce autoritatile locale au refuzat sa ii permita sa joace pe noul "Oblemenco".Astfel, omul de afaceri a decis sa investeasca o suma consistenta intr-o arena ridicata de la zero pe care va evolua doar FCU.M.D.