Ilie Dumitrescu, impresionat de un jucator din Liga 1: E cel mai bun din Romania, chiar si peste Coman

Ziare.

com

Dumitrescu spune ca este uimit de viteza de joc pe care tanarul fotbalist de la Craiova o are."Acest jucator are ceva ce nu au multi jucatori in Romania, plecarea de pe loc. Imi place. Nu exista un asemenea jucator la noi in campionat . Dati-mi un exemplu, nici macar la FCSB nu exista. La viteza, e peste Coman. Cred ca e cel mai bun din Romania", a spus Dumitrescu la Digi Sport De asemenea, si Victor Piturca a vorbit despre Mihaila, autorul unui gol in partida cu Dinamo , castigata cu 4-1."Eu i-am dat exemplu. Eu i-am spus ca nu e bine cand primeste mingea sa inceapa sprintul. Sa se prefaca ca trage de timp si cand se apropie de adversar, el are o viteza incredibila. Va deveni un jucator mult mai bun decat este acum", a comentat Piturca.In acest sezon, Mihaila a marcat 2 goluri pentru olteni.C.S.