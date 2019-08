Lista de transferuri a lui Piturca: Iata ce jucatori de top vrea la Universitatea Craiova

Ziare.

Pe lista lui Piturca se afla mai multi fotbalisti cunoscuti, pe care i-a avut sub comanda la echipa nationala , conform Sport.ro Astfel, Piturca i-a pus in capul listei de transferuri pe Silviu Lung (portar, Kayserispor), Paul Papp (fundas central, Sivasspor), Cristi Tanase (mijlocas, Giresunspor), Gabriel Torje (mijlocas, liber de contract) si Bogdan Stancu (atacant, Sivasspor).De asemenea, Piturca ii mai are pe lista si pe Valerica Gaman (fundas central, Al Shabab), Cosmin Moti (fundas central, Ludogorets), Dragos Grigore (fundas central, Ludogorets), Eric Bicfalvi (mijlocas, Ural), Alexandru Chipciu (mijlocas, Anderlecht ), Alexandru Maxim (mijlocas, Mainz).Piturca a semnat un contract pe trei ani cu gruparea din Banie si vrea sa aduca titlul in Oltenia.El are un salariu de 200 de mii de euro pe an la noua sa echipa.C.S.