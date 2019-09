Lovitura data de Universitatea Craiova cu cateva ore inainte de inceperea derbiului cu FCSB - oficial

Ziare.

Astfel, unul dintre cei mai importanti jucatori ai Craiovei, jucator de echipa nationala , titular chiar la ultima partida din preliminariile EURO 2020, in meciul cu Malta, si-a prelungit contractul cu oltenii pana in 2025.Vorbim de Alex Cicaldau, decarul din Banie, fostul jucator al lui Gica Hagi la Viitorul : "Sunt fericit, imi doresc sa raman mai mult timp la Stiinta. Nu a fost nicio problema, asa cum am citit in mass-media si chiar am ajuns la un acord pentru prelungirea contractului. Am acuzat o stare de oboseala in ultima perioada, neavand vacanta si nefacand pregatirea centralizata, dar voi fi din ce in ce mai bun. Vorbim deseara pe teren. Forza Stiinta!", se arata intr-o declaratie data de Cicaldau pentru pagina de Facebook a clubului oltean.Acelasi club mai anunta intr-un comunicat oficial: "Alex Cicaldau a ajuns la o intelegere cu Universitatea Craiova pentru prelungirea contractului pana in anul 2025.Referitor la speculatiile aparute in presa "de specialitate", precizam ca nu a existat nicio oferta de la Bologna pentru decarul echipei noastre. Mai mult, nu a fost nici macar o discutie si nu s-a manifestat niciun interes din partea clubului italian. Nu numai ca nu se pune problema unei nemultumiri, dar in acest moment suntem foarte aproape de prelungirea contractului pana in 2025 si de aici trageti singuri concluziile. Ii sfatuim pe cei care doresc sa afle informatii despre un subiect sau altul ce tine de Universitatea Craiova sa faca un minim efort si sa se adreseze clubului".Alex Cicaldau a fost unul dintre cei mai importanti jucatori ai nationalei de tineret la Europenele din Italia din vara, unde tara noastra a ajuns pana in semifinale.Partida dintre Craiova si FCSB va fi LIVE pe Ziare.com si va fi televizata pe DigiSport, TelekomSport si LookTV.Citeste si:D.A.