Motivele care l-au facut pe Victor Piturca sa plece de la Universitatea Craiova - surse

Fostul selectioner al nationalei Romaniei a avut motivele sale sa paraseasca echipa in alb si albastru. Antrenorul de 63 de ani voia sa dea afara in aceasta iarna un numar impresionant de jucatori , 11 la numar, iar in locul acestora el cerea sa fie adusi fotbalisti cu experienta, pe bani multi, dupa cum scrie cotidianul Fanatik Primul pe lista fostului jucator de la Steaua era de departe portarul italian Mirko Pigliacelli, fotbalist care a intrat de multa vreme pe lista sa neagra, inca din toamna.Iata si ceilalti jucatori pe care Piturca ar fi urmat sa ii indeparteze de la club in iarna: Ivan Martic, Renato Kelic, Tiago Ferreira, Marius Briceag, Goran Zakaric, Kamer Qaka, Alexandru Mateiu, Alex Ionita, Carlos Fortes si Mihai Roman.Nu ar fi fost prima data cand Piturca se plangea la patronul Mihai Rotaru de lotul subtire, el a si declarat dupa un meci pierdut cu Astra, scor 0-1 in Liga 1 : "Nu e vorba de ritm. Ce, Astra a avut ritm? A jucat ca de obicei. A fost vorba de combinatii, de pasele jucatorilor. A fost vorba si de valoare, de calitatea jucatorilor. Nu sunt multumit de niciun jucator cand pierde echipa", spunea atunci "Piti".In ultimele 24 de ore s-a vorbit mult despre un transfer important pe care Craiova l-ar putea realiza pana luni, e vorba de Dan Nistor, care totusi nu doreste sa paraseasca clubul Dinamo "La finalul anului vom vedea ce strategie vom aplica, daca va mai fi cazul. Asta-i adevarul. Vreau campionatul! Nu mai am sanse, plec! E simplu", a mai fost o declaratie data de Piturca, facuta dupa esecul Craiovei cu FCSB , scor 0-2 in ultima partida a Ligii 1 din 2019.Citeste si:D.A.