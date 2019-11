Oferta de 5 milioane de euro pentru un jucator de la Universitatea Craiova

Ziare.

Fostul manager al centrului de juniori din Banie, Silviu Bogdan, spune ca oltenii au o oferta concreta, insa patronul Mihai Rotaru nu doreste sa o accepte."In momentul acesta un club important din Europa e dispus sa ofere minimum 5 milioane de euro pe Mihaila, iar oferta poate merge pana la 7 milioane de euro.Din cate il stiu pe Rotaru, nu-i va da drumul si cel putin pana la vara sigur nu va pleca", a spus Bogdan la Oltenia TV.Valentin Mihaila a reusit doua goluri si o pasa decisiva in cele 10 meciuri disputate in acest sezon.Tanarul fotbalist impresioneaza aprin viteza pe care o are in flancul stang.C.S.