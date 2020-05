Patronul Universitatii Craiova dezvaluie motivul real al schimbarii antrenorului

Ziare.

Rotaru spune ca Papura nu a fost demis asa cum se credea initial, ci dimpotriva, a ales sa-si dea demisia.In legatura cu viitorul antrenor, Papura a afirmat ca nu exista o solutie momentan."Domnul Papura si-a dat demisia. Noi am fost tristi, suparati. Nu schimba nimeni antrenorul in plina pandemie. El si-a dat demisia. Nu este adevarat ca l-am dat afara. Noi acum o saptamana, niciodata nu ne-a trecut prin cap sa il schimbam pe Papura. Pentru noi este inexplicabil. Nu ne vine sa credem nici noua. Este bine totusi cand vorbiti de Universitatea Craiova sa luati lucrurile asa cum sunt. Nu am disutat cu Edi Iordanescu. Nici la nivel de tatonare, la niciun nivel. Sorin Cartu chiar s-a retras. Am discutat cu el si a spus ca nu mai vrea, nu ii mai trebuie. Intotdeauna unde ne uitam sunt fostele noastre glorii. Nu am luat o decizie in acest sens. Asa cum il stiu eu pe domnul Piturca, nu cred ca ar fi o solutie in acest moment. Noi chiar avem in filosofia noastra, continuitate. Noi ajungem la un moment dat sa schimbam antrenorii mai mult decat jucatorii. Aceasta despartire de Corneliu Papura ne-a dat peste cap. E greu de crezut ca mai devreme de 2-3 zile poti sa bati palma cu cineva. In 4 zile eu cred ca ar fi realist", a declarat Mihai Rotaru la PRO X Corneliu Papura revenise pe banca Universitatii Craiova la inceputul acestui an, dupa demisia lui Victor Piturca Sub comanda sa, oltenii au inregistrat patru victorii si doua infrangeri in Liga 1 . Ca si Piturca, ultimul sau meci pe banca oltenilor este un esec cu FCSB , scor 1-4.Totodata, sub comanda lui Papura oltenii au fost eliminati din Cupa Romaniei de Poli Iasi C.S.