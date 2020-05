Patronul Universitatii Craiova, prima reactie dupa plecarea lui Papura si aducerea lui Bergodi in Banie

Ziare.

Rotaru a vrut sa recunoasca faptul ca Bergodi era mai de mult o tinta pentru banca oltenilor, inca dinainte de sosirea lui Devis Mangia acolo, tot italian, care a adus in trecut Cupa Romaniei pentru "Stiinta"."Bergodi a fost prima optiune, chiar inainte de a ajunge Mangia. Am mai avut o tatonare, dupa plecarea domnului Victor Piturca , iar acum s-a gasit sa fie omul potrivit la locul potrivit.Eu cu Cosmin Contra discut, la fel si cu Adi Mutu sau Ciprian Marica , dar nu s-a pus vorba de un salariu. Relatia mea cu el e mai presus, e o relatie de prietenie. Cand l-am pus pe Devis l-am intrebat pe Adi Mutu", au fost vorbele lui Rotaru, un patron care rar are aparitii in medie, intr-o interventie telefonica la DigiSport, in cadrul emisiunii "Fotbal Club".Patronul oltean a fost intrebat concret despre ce s-a intamplat vizavi de plecarea brusca a lui Corneliu Papura: "Nu vreau sa discut despre ce s-a intamplat cu Cornel Papura. El a lucrat in partea de scouting, a lucrat cu echipa a doua, cu juniori . El a facut parte din planul nostru timp de sapte ani. Eu sunt implicat la echipa, dar nu ma bag niciodata peste antrenori . Erau momente cand nici nu stiam echipa de start a lui Papura.I-am spus doar o data lui Devis sa-l bage pe Screciu doar daca jocul i-o permite, nu altfel. In momentul asta, suntem bine din punct de vedere financiar, suntem bine pana in iunie 2021. Nu cred ca pleaca nimeni in aceasta vara si nu cred ca o sa fie oferte bune in aceasta vara", a mai adaugat Rotaru, la emisiunea de mai sus.Craiova este pe locul 3, la patru punctele in spatele liderei CFR Cluj, la egalitate de puncte cu FCSB Vezi si:D.A.