Pierdere grea pentru Universitatea Craiova

Abia revenit dupa o accidentare care l-a tinut multe luni departe de teren, Koljic are o fisura la coloana vertebral."Elvir Koljic are o fisura la coloana vertebrala ce nu necesita operatie, dar, din pacate, are nevoie de o perioada de repaus. Cu siguranta o sa fie apt pentru cantonamentul din iarna si suntem siguri ca golurile lui ne vor ajuta sa ne apropie visul", e anuntul facut de gruparea din Banie pe pagina oficiala de Facebook.7 luni a lipsit Koljic in acest an, dupa o accidentare suferita, in luna martie, pe cand era convocat la nationala Bosniei.15 goluri in 25 de meciuri a marcat Koljic pentru Universitatea Craiova.I.G.