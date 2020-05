Prima masura importanta luata de Cristiano Bergodi la Universitatea Craiova

Ziare.

Tehnicianul a planuit deja primele masuri pe care le va lua in ceea ce priveste lotul oltenilor. Acesta ii va introduce pe jucatori incepand din 8 mai in izolare, la cantonament , pentru a putea pregati in liniste si in conditii de maxima securitate sanitara reluarea campionatului, dupa cum scrie cotidianul Fanatik Bergodi s-a aflat pe banca Ligii 1 si in turul acestui sezon, cand a pregatit-o pe FC Voluntari, echipa pe care a lasat-o pe ultimul loc in L1."Obiectivul este titlul. Suntem la patru puncte si mai sunt opt meciuri de jucat din acest mini- campionat . Papura a facut treaba buna, iar noi trebuie sa continuam aceasta munca. Eu am mare entuziasm, dorinta multa si imi doresc enorm sa reusesc", a subliniat italianul Bergodi, fost antrenor la Steaua Rapid sau FC National, intr-un interviu pentru aceeasi sursa citata mai sus.Un singur trofeu are Bergodi castigat in Romania, e vorba de Supercupa Romaniei cu Rapid in 2007.Demisia lui Corneliu Papura din functia de antrenor principal al Universitatii Craiova a venit de nicaieri, insa motivul plecarii acestuia s-a aflat vineri seara, dupa cum Ziare.com v-a informat:D.A.