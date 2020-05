Primul antrenor care anunta ca vrea sa preia Universitatea Craiova: Am facut scoala unde a facut-o si Guardiola

Ziare.

Cel poreclit "Grande" anunta ca si-a luat Licenta Pro si este gata sa isi inceapa cariera de antrenor."Va anunt ca eu am licenta PRO de trei ani. Am facut scoala acolo unde au facut-o Guardiola, Luis Enrique, Scaloni, selectionerul Argentinei, ati auzit de ei? Glumesc!Am fost coleg de generatie la scoala cu Redondo, cam puscarie si asta de fotbalist, nu? Glumesc din nou. Voiam doar sa va informez de licenta mea PRO. Eu ma simt pregatit sa preiau Craiova, dar voi credeti ca eu ma bag in seama aiurea? Daca nu sunt dorit nu imi place ma bag in seama. Astept sa vad si eu daca o sa mi se propuna ceva", a spus Gica Craioveanu pentru ProSport Live Corneliu Papura revenise pe banca Universitatii Craiova la inceputul acestui an, dupa demisia lui Victor Piturca Sub comanda sa, oltenii au inregistrat patru victorii si doua infrangeri in Liga 1 . Ca si Piturca, ultimul sau meci pe banca oltenilor este un esec cu FCSB , scor 1-4.Totodata, sub comanda lui Papura oltenii au fost eliminati din Cupa Romaniei de Poli Iasi C.S.