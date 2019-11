Primul club de top din Europa care il vrea pe olteanul Mihaila, dupa cele 4 goluri marcate pentru Romania U21

Ziare.

Tanarul fotbalist roman are sanse mari sa plece de la Universitatea Craiova , fiind remarcat de olandezii de la Ajax Amsterdam Telekom Sport anunta ca scouterii lui Ajax au venit deja in Romania pentru a-l monitoriza pe Mihaila.Oficialii Universitatii Craiova vorbesc deja de un pret de peste 10 milioane de euro stabilit pentru mijlocasul stanga.Mihaila impresioneaza prin viteza cu care isi depaseste adversarii si prin executiile spectaculoase.El a marcat un gol si a oferit 2 pase decisive in meciurile din acest sezon.C.S.