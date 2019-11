Probleme mari cu noul gazon al stadionului din Craiova

Ziare.

Asta pentru ca autoritatile locale din Banie ar fi platit cu intarziere partea lor din costul noii suprafete de joc, in jur de 300 de mii de euro.Gazonul este importat din Grecia si, potrivit Fanatik , compania elena care se ocupa de livrarea sa a blocat transporturile pana la rezolvarea problemei platilor restante.In aceste conditii, in momentul de fata numai 15% din suprafata de joc este acoperita cu gazon nou si nu se stie cand vor fi finalizate lucrarile. Universitatea Craiova a fost nevoita sa se mute temporar la Severin pentru a-si disputa meciurile de pe teren propriu, iar "exilul" are sanse reale sa se prelungeasca.600 de mii de euro costa noul gazon de pe "Oblemenco".