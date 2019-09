Reactia primarului Craiovei dupa amenintarile lansate de Victor Piturca

Ziare.

Nemultumit de fapatul ca Primaria din Craiova nu vrea sa monteze un gazon nou, hibrid, pe stadionul Ion Oblemenco , Piturca a spus ca a discutat cu jucatorii, care sunt de acord sa joace intr-un alt oras.Totusi, primarul Genoiu a batut in retragere dupa declaratiile lui Piturca si a anuntat ca va avea loc o intalnire pentru a gasi cea mai buna solutie."Din punct de vedere tehnic trebuie sa stabilim exact ce tip de gazon trebuie pus. Simpla inlocuire a actualei suprafete cu un alt strat de iarba poate sa ne aduca in situatia de acum in cel mai scurt timp. Avem in spate experienta Arenei Nationale, unde s-a schimbat gazonul fara sa se umble la stratul suport, iar rezultatele nu au fost cele mai fericite. De aceea, pentru a nu repeta greselile de acolo, trebuie sa luam in calcul si schimbarea stratului de pamant de sub gazon, cel de suport intre drenaj si gazon. Problema juridica are in vedere urmatorul aspect: daca noi, Primaria Craiova, putem interveni sa schimba gazonul peste contractul de garantie pe care-l are CNI-ul cu constructorul. Un alt aspect este si gazonul hibrid, cerut de domnul Piturca, implica modificari la stratul de sub gazon, ceea ce inseamna schimbari la nivelul proiectului, ce trebuie avizateAm stabilit ca la inceputul saptamanii viitoare sa fie o intalnire in trei, aici la Craiova. Intre noi, Primaria Craiova, reprezentantii CNI si domnul Piturca pentru a lua cea mai buna decizie. Reprezentantii CNI vin la Craiova pentru a stabili in ce conditii pot interveni, sau ne vor da noua posibilitatea sa schimbam gazonul. Ce va pot spune cu siguranta e ca dupa jumatatea lunii octombrie gazonul va fi schimbat. In aceasta privinta, interesul nostru ca si reprezentanti ai comunitatii locale este sa oferim craiovenilor cele mai bune conditii pentru spectacolul fotbalistic", a spus Genoiu pentru 3minute.net. In aceste conditii, gazonul de pe Ion Oblemenco ar putea fi schimbat la mijlocul lunii octombrie.C.S.