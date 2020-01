Se pregateste o rocada de zile mari in fotbalul romanesc. Ce jucator important de la Craiova poate merge la schimb la Dinamo, in "afacerea" Nistor

Ziare.

Dan Nistor se pregateste sa semneze cu echipa din Banie si daca toate partile vor ajunge la un acord, luni pe 6 ianuarie totul va fi si oficializat, dupa o ultima discutie cu patronul din Banie, Mihai Rotaru.Suma de transfer este de 300.000 de euro, iar la echipa lui Victor Piturca , Nistor ar incasa un salariu lunar de 20.000 de euro.Iar in aceasta afacere ar putea intra si Ivan Martici, 29 de ani, un jucator de viteza in banda dreapta, unul dintre cei mai vechi in lotul Craiovei, aflat aici inca din 2017, scrie Gazeta Sporturilor Croatul cu cetatenie elvetiana ar putea veni si el la Dinamo, pe langa banii promisi mai sus de Rotaru, despre care tot vineri seara Florin Prunea , manger general al "cainilor" a spus ca este o suma ridicola:Craiova se grabeste sa il ia luni pe Nistor, caci marti va pleca in stagiul de pregatire din Turcia, iar Piturca are nevoie de o trupa inchegata si omogena din februarie incolo.Suma de bani primita pentru Nistor ar fi esentiala pentru linistea clubului Dinamo, avand in vedere gravele probleme financiare si intarzierea mare a neplatii salariilor catre jucatori.102 meciuri are Nistor jucate in toata cariera la Dinamo, rastimp in care a oferit 16 goluri si 39 de pase de gol.El este cotat la 1,1 milioane de euro si in cariera sa a evoluat si intr-un campionat de top, in Franta, la Evian.Citeste si:De asemenea, si presedintele celor de la Craiova, Sorin Cirtu, a oferit o reactie in legatura cu posibilul transfer al lui Nistor in Banie: "Il vrem. Este un interes pentru el, dar nu putem vorbi despre un transfer. Stiti cum se spune, un transfer nu este facut pana cand jucatorul nu semneaza. Victor Piturca il doreste, dar ce club nu l-ar vrea pe Dan Nistor", puncta fostul mare jucator craiovean, pentru Fanatik.D.A.