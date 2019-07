Transfer spectaculos realizat de U Craiova - oficial

Ziare.

Jucatorul va efectua maine dimineata vizita medicala, iar apoi va semna cu formatia antrenata de Corneliu Papura, unde va evolua sub forma de imprumut.100.000 de euro vor plati oltenii pentru imprumutul lui Ionita, urmand ca in vara viitoare sa aiba optiunea de a-l transfera definitiv in schimbul a altor 500.000 de euro."Clubul Universitatea Craiova anunta faptul ca a ajuns la un acord cu Alex Ionita, urmand ca acesta sa efectueze maine dimineata vizita medicala la Craiova si apoi sa semneze contractul.Alex va ajunge in aceasta dupa-amiaza in Banie. Vom reveni cu detalii in cursul zilei de maine, 5 iulie 2019, dupa semnarea contractului", se arata intr-un comunicat al gruparii oltene.Alex Ionita are 24 de ani si in ultimul an si jumatate a evoluat pentru CFR Cluj.I.G.