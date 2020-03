Transfer spectaculos reusit de Universitatea Craiova

Ziare.

Mijlocasul carioca revine in Banie dupa doi ani petrecuti in China, la Liaoning."Brazilianul Gustavo a semnat cu Universitatea Craiova un contract valabil pana la sfarsitul sezonului competitional, cu optiune de prelungire pe 3 ani. Bine ai revenit in familia alb-albastra", se arata intr-un comunicat al oltenilor.In tricoul oltenilor, Gustavo Vagenin a disputat 56 de meciuri si a marcat 16 goluri.In cariera sa, Gustavo a mai evoluat pentru Salernitana, Novara, Lecce, Messina si Liaoning.I.G.