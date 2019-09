Transfer surprinzator la Craiova: Oltenii au luat in miez de noapte un fundas de la AEK Atena

Ziare.

Sarbul Uros ─ćosic, in varsta de 26 de ani, este noul jucator al Stiintei, el semnand un acord pe treo sezoane, potrivit unui comunicat oficial."Cu 30 de minute inainte sa se inchida perioada de transferuri, Uros ─ćosic a semnat cu Universitatea Craiova un contract valabil pe 3 ani, cu optiune de prelungire pe inca un an si este noul nostru fundas central.Campion al Greciei cu AEK Atena, a infruntat sezonul trecut in UEFA Champions League formatii precum Bayern Munchen Ajax Amsterdam si Benfica Lisabona . Bine ai venit in familia Stiintei, Uros si mult succes in tricoul alb-albastru!", se arata in mesajul oltenilor.Cosic si-a inceput cariera la TSKA Moscova, dupa care a trecut pe la Steaua Rosie Belgrad, Pescara, Empoli si AEK Atena, unde a evoluat in ultimele doua sezoane.El are selectii in nationalele U19 si U21 ale Serbiei, dar nu a reusit sa faca pasul spre echipa de seniori.M.D.