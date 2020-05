Un fotbalist italian povesteste prin ce a trecut pentru a reveni in Romania: 3 avioane, 4 ambulante si 39 de ore de calatorit

Ziare.

Ca sa se intoarca in tara noastra, el avut escale pe aeroporturile din Frankfurt si Lisabona. In plus, spune ca patru echipaje medicale de pe ambulanta l-au verificat pe drum.Ajuns in Romania dupa 39 de ore, Pigliacelli a fost bagat in carantina."Dupa 40 de zile de carantina, un taxi, trei avioane, un autobuz, patru ambulante si 39 de calatorit, am ajuns, intr-un final, la destinatie. Acum trebuie sa intru in carantina. Am nevoie de somn", a scris Pigliacelli pe contul sau de Instagram.Echipele din Liga 1 vor putea relua, de saptamana viitoare, antrenamentele in cadru restrans.Se spera ca actuala editie din Liga 1 sa fie reluata la inceputul lunii iunie.C.S.