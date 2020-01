Un jucator de la Universitatea Craiova exulta dupa plecarea lui Piturca

Ziare.

Pigliacelli s-a bucurat nespus dupa ce Piturca si-a reziliat contractul.Italianul a publicat pe contul de Instagram mai multe imagini cu focuri de artificii, imediat dupa ce clubul a anuntat despartirea de Piturca."In continuare pun inima pentru acest club pentru ca iubesc Craiova si suporterii. Tot timpul m-am simtit oltean", a scris Pigliacelli.Pigliacelli se afla in conflict cu Piturca, iar acesta il trecuse pe lista neagra si l-a exclus din lot.Dupa plecarea lui Piturca, portarul a fost reprimit in lot si pleaca in cantonament cu echipa.De asemenea, sunt sanse mari ca Pigliacelli sa redevina titular.C.S.