Universitatea Craiova a ramas fara antrenor - anunt oficial

Conform unui anunt oficial, decizia a fost luata in urma cu o saptamana, dar a fost anuntata abia astazi."In urma cu aproape o saptamana, clubul Universitatea Craiova a incheiat in mod amiabil relatiile contractuale cu antrenorul principal Corneliu Papura. Pentru a nu perturba activitatea clubului, am preferat sa tinem aceasta informatie confidentiala. In acest moment suntem in procedura pentru desemnarea unui nou antrenor principal si speram ca vom lua cea mai buna decizie.Pentru a evita eventualele speculatii din partea presei, facem precizarea ca modul nostru de lucru nu presupune negocierea cu mai multi antrenori in acelasi timp", se arata in comunicatul oltenilor.Favorit sa ii ia locul lui Corneliu Papura este Edi Iordanescu, cel care vrea sa plece de la Gaz Metan Medias.Corneliu Papura revenise pe banca Universitatii Craiova la inceputul acestui an, dupa demisia lui Victor Piturca Sub comanda sa, oltenii au inregistrat patru victorii si doua infrangeri in Liga 1 . Ca si Piturca, ultimul sau meci pe banca oltenilor este un esec cu FCSB , scor 1-4.Totodata, sub comanda lui Papura oltenii au fost eliminati din Cupa Romaniei de Poli Iasi C.S.