Universitatea Craiova a renuntat la un fotbalist important

Croatul Renato Kelic si-a reziliat contractul cu formatia olteana si a parasit deja echipa."Renato Kelic a reziliat contractul cu Universitatea Craiova. Cel poreclit de colegi 'Doctorul' a fost alaturi de alb-albastri din 2016, iar clubul nostru s-a bazat pe el ca pe unul dintre cei mai importanti jucatori de la revenirea echipei in prima liga a Romaniei. Ii multumim lui Renato pentru modul in care s-a daruit si ii uram mult succes in cariera!", a transmis gruparea din Banie.Kelic a ajuns la Craiova in vara anului 2016 si a devenit in ultima vreme unul dintre cei mai criticati jucatori.Printre reprosurile suporterilor se numara lipsa vitezei si reactiile foarte lente.M.D.