Universitatea Craiova anunta ca a facut un profit impresionant

"In spiritul traditiei si conform ultimelor reglementari, Universitatea Craiova continua sa publice in luna aprilie a fiecarui an rezultatul exercitiului financiar pentru anul anterior. Sintetizand pentru intelesul tuturor, avem urmatoarele date (la un curs mediu de 4.7452 lei pentru 1 euro): venituri totale din exploatare (exclusiv vanzarea de jucatori ) - 6.905.103 euro; cheltuieli totale de exploatare (exclusiv cumpararea de jucatori) - 11.333.619 euro.Adaugand la venituri sumele provenite din vanzarea de jucatori, Stiinta a obtinut in anul 2019 un profit de 1.263.586 de euro. Din acest profit nu au fost scazute sumele platite pentru transferurile jucatorilor, acestea nefiind din punct de vedere contabil considerate cheltuieli, ci sunt considerate investitii", se arata pe site-ul gruparii din Liga I.Conform datelor prezentate, in afara sumelor provenite din vanzarea de jucatori, veniturile clubului Universitatea Craiova au avut urmatoarea distributie: bilete si abonamente - 15,81%, publicitate - 21,10%, drepturi TV - 34,48%, vanzari produse - 9% si venituri UEFA - 12,94%.In ceea ce priveste cheltuielile, cea mai mare pondere in exercitiul financiar al gruparii oltene pe anul 2019 au avut-o salariile jucatorilor, antrenorilor si a celorlalti angajati, respectiv 57,33%.