Universitatea Craiova ar putea realiza cel mai "fierbinte" transfer al acestei ierni. Este la un pas de aducerea lui Dan Nistor de la rivala Dinamo - presa

Dan Nistor, cel mai important jucator de la Dinamo in ultimii ani, capitanul formatiei in alb si rosu, este foarte aproape sa ajunga la Craiova, la marea rivala Universitatea.Totul se va decide luni, pe 6 ianuarie, cand daca cele doua parti se vor pune de acord, jucatorul va parafa un nou contract, dupa cum anunta cotidianul ProSport In schimbul jucatorului de 31 de ani, Dinamo ar urma sa primeasca suma de 300.000 de euro, iar la Craiova Nistor va avea un salariu de 20.000 de euro lunar.Cele doua cluburi deja s-au inteles in privinta acestei mutari, iar singurul care trebuie sa isi mai dea acordul este Nistor, satul in ultima perioada de atatea probleme financiare la Dinamo.Plecarea acestuia ar fi una crunta in privinta luptei la play-off a lui Dinamo, echipa care oricum are putine sanse sa mai prinda aceasta parte secunda de campionat , fiind la 7 puncte distanta de locul 6, cu 4 etape inainte de finalul sezonului regular.In acest moment, cota de piata a lui Nistor a ajuns la 1,1 milioane de euro.La Craiova, Nistor ar urma sa fie antrenat de fostul selectioner al Romaniei, Victor Piturca , care a dus echipa din Banie pe 4 la finele lui 2019.Citeste si:In acest sezon, Nistor se poate lauda cu 15 meciuri la Dinamo, trei goluri marcate si 10 pase de gol.Si patronul Gigi Becali l-a dorit in aceasta iarna pe Nistor, dar si Marius Sumudica pentru gruparea sa Gaziantep din Turcia.D.A.