Universitatea Craiova are un nou antrenor - oficial

Prin intermediul unei postari pe pagina oficiala de Facebook, oltenii au anuntat ca tehnicianul italian in varsta de 55 de ani a semnat un contract valabil pana in vara anului viitor si ii va lua astfel locul lui Corneliu Papura, care a demisionat ieri."Fiindca vine din Cetatea Eterna in Cetatea Banilor, putem spune: Habemus antrenor! Daca ne uitam in urma, Stiinta a avut compatibilitate cu scoala de antrenori italiana, asa ca Cristiano Bergodi are toate sansele sa scrie istorie in "vulcanul" alb-albastru. Simbolul lui Lazio, pentru care a jucat 7 sezoane, a semnat cu Stiinta un contract valabil pana in data de 30 iunie 2021. Bun venit, Mister si adu-ne trofee", se arata intr-un comunicat al oltenilor.Vezi si: Universitatea Craiova si-a ales noul antrenor: Iata ce salariu va avea - surse Cristiano Bergodi devine cel de-al 3-lea antrenor la carma formatiei din Banie in acest sezon, dupa Corneliu Papura si Victor Piturca.7 echipe a antrenat Cristiano Bergodi in Romania: FC National, CFR Cluj, Rapid (de doua ori), Poli Iasi, FCSB, ASA Tg. Mures si FC Voluntari.3 e locul ocupat de Universitatea Craiova in clasamentul din play-off-ul Ligii 1, cu 26 de puncte, la egalitate cu ocupanta locului secund (FCSB) si la patru puncte in spatele primei clasate (CFR Cluj).I.G.