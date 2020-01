Universitatea Craiova are un nou antrenor principal - oficial

Ziare.

Locul lui Victor Piturca, care si-a prezentat demisia la inceputul acestui an, va fi luat de fostul antrenor al oltenilor, Corneliu Papura, care in timpul mandatului lui Piturca a ocupat rolul de antrenor secund."Astazi, ne asumam numirea domnului Corneliu Papura in functia de antrenor principal. La calitatile pe care am mizat in alegerea pentru perioada precedenta in care a fost antrenor principal, acum putem sa mai adaugam una: rezultatele obtinute. Pentru ca domnul Papura a reusit in aceea perioada doua calificari consecutive in tururi superioare ale UEFA Europa League, precum si o medie de doua puncte pe meci, medie care, daca ar fi fost mentinuta astazi, ne-ar fi plasat pe prima pozitie a clasamentului. Si asta in conditiile in care timp de o luna si jumatate a jucat din 3 in 3 zile, cu deplasari in Azerbaidjan, Grecia sau Ungaria", se arata intr-un comunicat semnat de finatatorul Universitatii Craiova, Mihai Rotaru."Mai mult decat atat, consideram ca, in acest moment, avem un lot mult mai puternic decat a fost in primul mandat, cu jucatori ca Nistor, Ivan, Mihaila si Koljic (accidentati in acel moment), Cosic si Matel. Credem totodata ca jucatori precum Martic, Mirko sau Mateiu, jucatori ce au evoluat mai putin sau deloc in ultima perioada, vor aduce un plus valoric echipei. Si speram ca in perioada imediat urmatoare sa se mai alature cel putin un nume familiei noastre", adauga acesta.Corneliu Papura are 46 de ani si a mai stat la carma oltenilor in perioada aprilie - septembrie 2019.4 e locul ocupat de Universitatea Craiova in clasamentul Ligii 1.