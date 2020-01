Universitatea Craiova negociaza cu un nou antrenor: Care e prima optiune a oltenilor

Ziare.

com

Primul nume pe lista patronului Mihai Rotaru este Marius Sumudica , antrenor aflat sub contract cu Gaziantep.Sumudica se declara onorat de interesul oltenilor si spune ca Universitatea Craiova este un club care i se potriveste."Exista niste prieteni comuni care incearca sa purtam niste discutii. Craiova, pentru mine, este o echipa frumoasa. Am fost la nunta lui Gaman si ma ruga toata lumea sa vin antrenor. Este o echipa care s-ar potrivi caracterului meu", a spus Sumudica la Digi Sport.Sumudica mai are contract cu Gazisehir Gaziantep pana in vara anului 2021.El castiga in Turcia 1 milion de dolari pe an.C.S.