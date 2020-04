Universitatea Craiova s-a despartit de alti doi jucatori cunoscuti

Ziare.

Dupa ce- a renuntat la Ivan Martic , oltenii s-au despartit si de fundasul stanga Marius Briceag si aparatorul central Florin Gardos, anunta Prosport Marius Briceag (28 de ani) se afla la Craiova din 2015.De partea cealalta, Florin Gardos (31 de ani) a ajuns la Craiova in 2018, dar a jucat foarte putin din cauza accidentarilor.Dielna si Tiago Ferreira sunt alti jucatori la care gruparea din Banie a renuntat in ultimele saptamani.3 e locul ocupat de Craiova in clasamentul play-off-ului Ligii 1, la patru puncte distanta de prima clasata, CFR Cluj.