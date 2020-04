Universitatea Craiova s-a despartit de un jucator important - oficial

Ziare.

Aparatorul elvetian, cotat la 650.000 de euro, si-a reziliat contractul care expira la 30 iunie 2020."Clubul Universitatea Craiova anunta faptul ca s-a despartit de fundasul lateral Ivan Martic.Ii multumim lui Ivan pentru modul in care s-a daruit si a aparat blazonul Stiintei in toti acesti ani si ii dorim mult succes in continuare!", se arata intr-un comunicat al oltenilor.Ivan Martic se afla la Craiova din 2017, iar in acest sezon a disputat 22 de meciuri si marcat un gol.In cariera sa, jucatorul in varsta de 29 de ani a mai evoluat pentru St. Gallen, Schaffhausen, Verona, Spezia si Rijeka.I.G.