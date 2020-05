Universitatea Craiova si-a ales noul antrenor: Iata ce salariu va avea - surse

Ziare.

Potrivit site-ului Fanatik , noul antrenor al oltenilor va fi italianul Cristiano Bergodi.Liber de contract dupa ce s-a despartit in iarna de FC Voluntari, tehnicianul italian in varsta de 55 de ani ar urma sa semneze vineri cu echipa patronata de Mihai Rotaru.Bergodi a fost convins sa vina in Banie cu un salariu lunar de 10.000 de euro.Obiectivul lui Bergodi va fi castigarea campionatului in acest sezon.7 echipe a antrenat Cristiano Bergodi in Romania: FC National, CFR Cluj, Rapid (de doua ori), Poli Iasi, FCSB, ASA Tg. Mures si FC Voluntari.3 e locul ocupat de Universitatea Craiova in clasamentul din play-off-ul Ligii 1, cu 26 de puncte, la egalitate cu ocupanta locului secund (FCSB) si la patru puncte in spatele primei clasate (CFR Cluj).Vezi: Universitatea Craiova a ramas fara antrenor - anunt oficial