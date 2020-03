Valencia are pe lista un tanar jucator de mare perspectiva al Craiovei

Ziare.

Fostul golgheter din Spania de la Villarreal , Gica Craioveanu, directorul de imagine al Stiintei, a dezvaluit faptul ca tanarul mijlocas de banda al Craiovei este pe lista scouteriler de la Valencia.Daca Baiaram va confirma in finalul sezonului actual, el poate pleca la Valencia, ceea ce ar putea fi al treilea mare transfer facut de olteni, dupa cedarea lui Mitrita la New York City si a lui Baluta la Slavia Praga."Acum un an si ceva, un prieten foarte bun de-al meu, cu care comentam eu meciuri , este acum la departamentul de scouting la Valencia, m-a intrebat de Baiaram, deci au un scouting foarte bun. Baiaram este in vederile lor de cand avea 15 ani.El nu jucase inca, era acolo, facea antrenament cu prima echipa, dar ei stiau despre el. Pe mine nu ma surprinde unde s-a ajuns in fotbalul modern, stiau foarte multe despre el", puncta Gica Craioveanu intr-o interventie la televiziunea DigiSport.Stefan Baiaram, un mijlocas de banda de doar 17 ani, a evoluat in acest sezon in doar 8 partide, in toate competitiile.Tanarul jucator a fost promovat la prima echipa la inceputul acestui nou sezon.Cel mai scump transfer facut de Craiova in ultimii ani este cel al lui Alex Mitrita, vandut in SUA pentru 8 milioane de euro.D.A.