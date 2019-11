Veste buna la Dinamo: Negoita a platit salariile!

Ziare.

Potrivit ProSport , omul de afaceri bucurestean a virat inca de vineri in conturile jucatorilor salariile pe luna august celor care nu le primisera, dar si primele pentru punctele obtinute pana acum, conform fiecarui contract."Da, asa este, o parte din restante au fost deja platite. Toti jucatorii ar trebui sa aiba cel tarziu astazi banii in conturi. In aceste conditii, gestul conducerii sper sa fie de bun augur si sa obtinem un rezultat bun in aceasta seara", a declarat directorul general al lui Dinamo, Florin Prunea.150 de mii de euro l-a costat pe Negoita plata salariilor si a primelor restante.In aceste conditii, dinamovistii se asteapta la un rezultat bun in derbiul cu Universitatea Craiova. Meciul va fi transmis in direct pe site-ul Ziare.com incepand cu ora 20:30.