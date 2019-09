Victor Piturca, despre meciul de debut cu FCSB

Ziare.

com

"Urmeaza meciul cu FCSB, primul pentru mine in calitate de antrenor al Universitatii. In aceasta perioada am luat un prim contact cu baietii, foarte buna, s-au antrenat foarte bine si asta imi da mari sperante ca duminica vom avea un meci reusit si victoria. Intalnim o echipa cu un lot de jucatori dintre cele mai bune din Romania, chiar daca in acest moment ocupa un loc in subsolul clasamentului.Meciul e deschis oricarui rezultat, eu zic ca avem un avantaj mare, publicul, care sunt sigur ca ne va sustine pe toata durata partidei. Sigur ca imi doresc un debut bun la echipa, cu o victorie, sper sa se intample lucrul asta. Nu cred ca trebuie sa fie emotii, trebuie sa fim fericiti ca stadionul va fi plin. Responsabilitatea este mare, pentru ca lumea are asteptari foarte mari din momentul venirii mele la Craiova. E un meci de fotbal, trebuie tratat ca atare, dar eu vreau sa jucam cu bucurie in fata a 30.000 de spectatori. Eu imi doresc victoria, nu un egal, dar sa vedem care va fi istoricul partidei, poate dupa meci voi fi multumit si cu un egal", a declarat Piturca.Tehnicianul spune ca in acest moment sunt echipe mai periculoase in Liga I decat Dinamo si FCSB si ca este foarte important in aceasta perioada ca echipa sa adune cat mai multe puncte: "Nu e un meci foarte important pentru mine, e unul ca oricare altul. Noi tintim victoria pentru ca sa aduni puncte acum e foarte important. Si daca nici FCSB nu aduna puncte acum ar insemna ca am scapat de o echipa care s-ar putea bate la titlu cu noi. In momentul asta sunt echipe mai bune si decat Dinamo si decat FCSB, acum depinde de noi ce vom face. Nu pot spune ca mi-am propus un anume numar de puncte, ma intereseaza sa castig acest prim joc. Ei au avut o perioada mai dificila, dar au un lot foarte bun si pot reveni oricand".Victor Piturca s-a aratat multumit de lotul actual, dar a mentionat ca in proportie de 90 la suta la echipa va veni si bosniacul Goran Zakaric."In mare e conturat lotul, cei nou-veniti mai au nevoie de timp si mai au nevoie de pregatire. Avem ceva probleme ca jucatori importanti nu pot fi folositi. Dar ceilalti jucatori trebuie sa se ridice la nivelul lor si trebuie sa ne facem datoria si sa castigam. Vom vedea daca vom mai aduce jucatori, depinde si de actualul lot, eu mi-as dori sa ramanem cu acest lot, sa avem rezultate, fiindca absolut toti baietii imi plac. Mai sunt unele probleme, dar clubul s-a inteles deja cu clubul lui Zakaric, eu zic ca in proportie de 90 la suta se va rezolva", a mai spus Piturca.Jucatorul Alexandru Mateiu considera ca meciul cu FCSB este cel mai important din acest sezon si trebuie neaparat ca echipa sa sa-l castige: "Vom avea un meci foarte greu, intalnim o echipa buna, dar trebuie sa castigam neaparat acest joc. Important este sa castigam, este cel mai important meci din acest sezon. Speram sa facem meciuri foarte bune si sa ne bucuram la final".Partida Universitatea Craiova - FCSB, din cadrul etapei a 9-a a Ligii I, se va disputa duminica, de la ora 21:00.