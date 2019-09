Victor Piturca, primul conflict de la venirea la Craiova: Ameninta ca muta echipa intr-un nou oras

Ziare.

com

Noul manager al oltenilor a amenintat ca va muta echipa intr-un nou oras, nemultumit de starea foarte proasta a gazonului de pe Ion Oblemenco "Este un mare minus pentru noi si trebuie luate masuri cat mai rapid. Daca nu, iar baietii sunt de acord cu mine, mergem sa jucam in alta parte", a spus Piturca intr-o conferinta de presa.In plus, Piturca a lansat un atac si la adresa Primariei din Craiova, pe care o acuza ca vrea sa monteze un gazon mai scump si mai prost."Din cate am inteles, nu se poate pune un gazon mixt, ca e scump, dar se va pune un gazon ca pe National Arena . Din cate am inteles, acel gazon ar costa 250.000 de euro. Gazonul pe care vrem sa-l punem noi, cel pe care imi doresc eu sa-l pun, nu costa mai mult de atat. Nu vad unde sunt costurile. Le-am spus celor care se ocupa de aceste lucruri: fiti atenti, indiferent ca primaria cumpara gazonul, trebuie sa vedem si noi ce calitate are acest gazon! Nu vreau sa ma pomenesc cu un gazon cum se plangeau jucatorii de la Dinamo de gazonul de pe National Arena, ca e foarte prost.Daca se cheltuie atatia bani, atunci gazonul trebuie sa fie mai bun ca un covor persan. Indiferent de calitatea gazonului, nu poate sa coste atatia bani. Un gazon nu poate sa coste mai mult de 50-60.000 de euro, gazonul propriu-zis. Hai sa zicem 70-80.000. Pe urma mai costa montarea si asa mai departe. Nu poate sa coste mai mult. Cand aud de 250.000, nu stiu cine comanda, cum comanda, ce se intampla", a adaugat Piturca, potrivit News.ro Planul lui Piturca este sa mute echipa la Targu Jiu, unde in perioada urmatoare va fi inaugurat noul stadion.Reactia lui Piturca a venit dupa ce primarul orasului Craiova a transmis ca nu va monta un gazon mixt cum isi dorea noul manager al oltenilor.C.S.