Victor Piturca, revoltat de comportamentul unui jucator de la Craiova: Nu poti sa vii in tara noastra si sa bati jucatorii romani

Piturca l-a trimis pe Fortes la echipa a doua a oltenilor, dar acesta si-a lovit un adversar intentionat si risca o suspendare drastica.Drept urmare, Piturca l-a criticat vehement in public pe atacantul adus de la Gaz Metan Medias."Fortes m-a dezamagit ce a facut la echipa a doua, am avut o discutie cu el, eu i-am spus ca nu are voie sa aiba un astfel de gest, mai ales ca el este strain in Romania. Nu poti sa vii tu, strain, sa bati jucatorii romani, mai ales ca joci sub culorile unei echipe cunoscute in Europa.A fost un gest care il va costa si costa si echipa, pentru ca nu stiu cate etape de suspendare va lua. Noi nu ne mai putem folosi de serviciile lui foarte mult timp", a spus Piturca, potrivit Fanatik Carlos Fortes a marcat un singur gol pentru olteni in cele opt aparitii din acest sezon in Liga 1 C.S.