Decizie importanta luata de Piturca la Craiova: Gazonul noului stadion va fi schimbat

Potrivit celor de la gsp.ro , imediat dupa ce a preluat postul de manager general al Stiintei tehnicianul a facut presiuni pentru refacerea suprafetei de joc.Inca de la inaugurare noul "Oblemenco" a avut probleme cu gazonul, iar Piturca este de parere ca echipa are de suferit din aceasta cauza.Dupa mai multe discutii, primarul din Craiova a acceptat sa finanteze aceasta lucrare."Avem la ora aceasta in obiectiv si studiem schimbarea gazonului de la stadion. Deci, am ajuns la concluzia, si cu cei de la CNI, ca nu se mai poate continua cu acest gazon si va trebui sa gasim o solutie cu clubul de a face o pauza pentru a schimba suprafata de joc. Poate in perioada cand se intrerupe campionatul. Primim deja informatii de la administratorii marilor stadioane din lume despre ce gazon ar trebui sa fie la arena din Craiova.Firma care a pus gazonul nu stim cine este, n-am avut niciun fel de relatie cu niciun subcontractant, deci n-o pot trage la raspundere. Firma respectiva a avut o relatie contractuala cu CNI, noi am avut o relatie strict cu CNI. Garantia stadionului este la CNI. Vom schimba gazonul si ne vom indrepta catre cei care au garantia, ca s-o opereze. Altfel, avem si o alta varianta. Sa vedem picioare rupte sau cine stie ce alte probleme pe aici. Din toate informatiile pe care le-am cules, gazonul nu rezista nicaieri mai mult de doi ani. Culegem informatii sa vedem si cat ar costa schimbarea lui", a declarat edilul din Banie.50 de milioane de euro a costat constructia noului stadion din Craiova, banii venind de la bugetul de stat.