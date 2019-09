Nebunie in Craiova la revenirea lui Piturca: Stadion arhiplin pentru derbiul cu FCSB

Ziare.

Oltenii se asteapta ca derbiul cu FCSB, primul meci al fostului selectioner ca manager general al Stiintei, sa se dispute cu casa inchisa."Stadionul va fi plin. Absolut! Nu e nicio indoiala in directia asta. Azi dimineata mai erau vreo 3.000 de bilete disponibile, si acelea in colturile terenului si in inaltul peluzei, la cucurigu. Cred ca s-au dat toate pana la ora asta", a declarat Sorin Cartu, presedintele oltenilor, pentru ProSport Cu 30 de mii de oameni in tribune Craiova lui Piturca va forta victoria in fata celor de la FCSB, care cauta sa isi revina dupa debutul groaznic de campionat.Partida este programata duminica, de la ora 21:00, urmand a fi transmisa in format LIVE text pe site-ul Ziare.com.