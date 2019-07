Juncker acuza modul in care a fost alesa succesoarea sa. Critici vin si din Germania Ursulei von der Leyen

Ziare.

"Procesul nu a fost foarte transparent", a spus Juncker intr-o conferinta de presa la Helsinki, raspunzand unei intrebari despre cum liderii din UE l-au ales in aceasta saptamana pe viitorul presedinte al Executivului comunitar, relateaza Reuters.Nominalizarea trebuie sa primeasca insa si aprobarea Parlamentului European.Juncker a adaugat ca numirea sa in urma cu cinci ani a fost transparenta, pentru ca a fost desemnat de lideri dupa ce a participat la campania pentru alegerile europene."Din pacate, acest lucru nu a devenit o traditie", a spus el."Eu am fost primul si ultimul", a adaugat Juncker, folosind termenul german pentru candidatul cap de lista la alegerile pentru Parlamentul European.Pe de alta parte, veteranul politician german crestin-democrat Wolfgang Schaeuble a sustinut nominalizarea colegei sale din CDU Ursula von der Leyen pentru postul de presedinte al Comisiei Europene, dar a criticat in acelasi timp modul in care ea a fost propusa pentru aceasta pozitie, informeaza DPA."Cred ca Ursula von der Leyen poate fi un bun presedinte al Comisiei", a spus Schaeuble, care este in prezent presedintele Bundestagului, dupa ce a fost ministru de Finante timp de opt ani.El a facut aceste afirmatii pentru editia de vineri a cotidianului Augsburger Allgemeine.Schaeuble a indemnat Parlamentul European sa o accepte pe Ursula von der Leyen, in prezent ministrul german al Apararii, in calitate de candidat de compromis inaintat de liderii din UE in locul asa-numitului candidat cap de lista, care reprezinta marile blocurile politice din PE.El s-a declarat de acord cu criticile conform carora desemnarea a fost facuta peste capul membrilor Parlamentului European nou ales.Se presupune ca procesul candidatului cap de lista ar democratiza selectia presedintelui Comisiei Europene, permitand PE sa joace un rol mai mare.Spre deosebire de Schaueble, seful partidului de extrema-dreapta Alternativa pentru Germania (AfD), Joerg Meuthen, principalul candidat al acestei formatiuni radicale la alegerile europene din luna mai, a transmis clar ca AfD nu o va sustine pe Ursula von der Leyen."Nu avem niciun motiv sa votam pentru von der Leyen", a spus el vineri la televiziunea publica ZDF.