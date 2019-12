Toti aproba, dar nu participa toti. Ipocrita intelegere privind clima

Unanimitate ipocrita

Revine in amintire politica pro-refugiati a cancelarei Merkel

Ziare.

com

Asa ceva este greu de inteles: se ia o hotarare unanima, dar o tara face exceptie. Exact asta a facut Consiliul European. Toti cei 27 de sefi de stat si de guvern (premierul britanic Boris Johnson a lipsit din motive lesne de inteles) si-au dat acordul ca UE sa devina pana in 2050 neutra din punct de vedere climatic, inclusiv Polonia. Dar Poloniei i s-a facut concesia ca transformarea sa poata sa dureze mai mult. Cat de mult? Ramane de vazut.Prin aceasta contorsiune, Ursula von der Leyen a reusit cu greu sa-si pastreze obrazul nepatat. Noua sefa a Comisiei Europene a vrut deja in debutul mandatului ei sa arate ce zace in UE si, probabil, chiar si in ea.In paralel cu Conferinta internationala pe teme de mediu de la Madrid si in ajunul summit-ului UE, ea a anuntat marele tel: "Neutralitatea climatica a Europei in rastimp de numai 30 de ani". Ea s-a incumetat chiar sa faca o comparatie cu prima aselenizare, de parca neutralitatea climatica ar fi un eveniment cu data fixa!Astfel, von der Leyen a pus guvernele UE in fata faptului implinit. Daca numai una din tarile membre s-ar fi opus acestei decizii, Consiliul sefilor de stat si de guvern ar fi contrazis-o pe sefa Comisiei Europene si UE s-ar fi blamat teribil in intregimea ei.Din acest motiv, s-a ajuns la aceasta unanimitate ipocrita.Dar in acest scop a fost nevoie de concesii. Nu numai ca Polonia poate practic singura sa decida pana cand isi mentine in functiune numeroasele termocentrale pe carbune. Sa nu uitam ca tara isi asigura in prezent aproape 80 la suta din necesarul de curent cu ajutorul carbunelui!In plus, Cehia, Ungaria si Polonia au obtinut ca energia atomica sa fie mentionata oficial ca sursa de energie eco pe drumul spre neutralitatea climatica.In spatele acestei intelegeri se afla, bineinteles, si presedintele Frantei, Emmanuel Macron, care pretinde ca este cel mai apropiat aliat al Germaniei.Dupa cum se stie, Franta isi produce mare parte din necesarul de curent in centrale atomice, care nu degaja CO2 in atmosfera si preconizeaza constructia de noi reactoare. De ce sa nu fie acestea recunoscute ca o contributie la protectia climei?Germania, in schimb, intentioneaza intr-un interval de timp relativ scurt sa renunte atat la termocentralele pe carbune, cat si la energia atomica. Nicio alta tara europeana nu paseste pe acest drum si se pare ca nici nu are de gand sa faca asta.La prezentul summit s-a demonstrat o data in plus cu toata claritatea ca modelul german nu este privit ca un exemplu de urmat. Mai mult decat atat! Chiar daca Ursula von der Leyen este responsabila pentru UE in ansamblu, ea este privita de multi est-europeni ca o politiciana germana, care incearca, in numele UE, sa impuna si in politica de mediu o agenda germana.O asemenea incercare a mai esuat in trecut. Si in politica fata de imigranti si refugiati, cancelara germana Angela Merkel a incercat sa-si impuna pozitia la nivelul intregii UE si a dat gres. Germanii ar trebui sa ia la cunostinta ca alte state au si in politica de mediu viziuni diferite.