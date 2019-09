Exclusiv Ce spune JURI in scrisoarea de respingere a Rovanei Plumb: Pana cand conflictul de interese nu e rezolvat, sunt indoieli ca isi poate exercita rolul de comisar (Document)

Iata documentul obtinut in exclusivitate de Ziare.com



EP_President will seek clarifications from EP_Legal as rules call for letters concerning candidates Plumb and Trocsanyi with either recommendations to resolve conflict or with conclusion that candidate is unable to exercise functions. EP_Legal will resume its work on Monday 10.30 - Jaume Duch (@jduch) September 26, 2019

Context

Problema de integritate a Rovanei Plumb

Ziare.

com

Totusi, decizia este lasata in seama Ursulei von der Leyen, presedintelui ales al CE, pe care presedintele PE este rugat sa o anunte."Comisia de Afaceri Juridice considera ca, in acest stadiu si pana la rezolvarea conflictului de interese,Comisia este ingrijorata ca problemele legate de returnarea imprumutului raman, astfel incat sa creeze un potential conflict de interese si in relatie cu alte portofolii", se arata in documentul semnat de presedintele JURI, Lucy Nethsingha (Renew Europe).In scrisoare, este relatata pe scurt audierea de joi si problemele pe care le ridica o candidatura a Rovanei Plumb.Totusi, Comisia Juridica scrie in document ca asteapta ca presedintele ales al Comisiei Europene sa ii comunice pasii de urmat, astfel incat conflictul de interese sa fie solutionat.Lucurile nu sunt foarte transante la Bruxelles, procedura JURI fiind una noua. Totusi, purtatorul de cuvant al PE a anuntat, pe Twitter, ca sunt doua solutii procedurale:- rezolvarea conflictului de interese- constatarea ca acest candidat este incapabil sa isi exercite functia de comisar.Intre timp, la Bucuresti se discuta, mai mult in culise, cine ar putea sa fie propunerea de comisar din partea Romaniei. La PSD se pronunta numele lui Dan Nica, surse politice vorbesc si de Victor Ponta, iar la Cotroceni se pare ca sunt agreate atat Luminita Odobescu, amasadorul roman la UE, cand si ministrul de Externe Ramona Manescu.Joi s-a inregistrat o premiera la Bruxelles, dupa ce candidatura Rovanei Plumb nu a trecut de Comisia pentru Afaceri Judiciare JURI a Parlamentului European, ceea ce inseamna ca este, practic, blocata. Au fost 15 voturi impotriva candidaturii si doar sase pentru.Comisia Juridica a decis, cu 20 de voturi pro si doua abtineri, sa scrie o scrisoare Ursulei von der Leyen, in care sa o anunte ca a fost respinsa candidatura Rovanei Plumb.Cand a venit vestea de la Comisia JURI, era in plina desfasurare un briefing tehnic la Bruxelles, privind audierile de comisari. Intrebati de jurnalisti ce se va intampla in continuare, oficialii europeni au opinat ca presedintele ales al CE, Ursula von der Leyen, ar trebui sa "puna alt nume pe masa".Nu s-a mai intamplat in trecut un asemenea caz, au adaugat acestia, e prima data cand Comisia JURI are un asemenea rol, asa ca procedura de urmat trebuie anuntata.Inainte de a fi audiati de comisiile specializate pe domenii, comisarii propusi in noua CE trebuie sa treaca de filtrul Comisiei Juridice, care face un control de integritate, verificand inclusiv declaratiile de avere ale fiecaruia.In cazul Rovanei Plumb, aceasta declaratie a ridicat probleme. Mai exact, potrivit declaratiei de avere depuse in data de 25 iunie 2019 la Camera Deputatilor, Rovana Plumb ar avea un imprumut la BRD facut in anul 2007, in valoare de 800.000 de euro, cu scandenta in 2030. De asemenea, Plumb mai are un imprumut facut in acest an, in valoare de 800.000 lei, cu scadenta in 2021.La categoria "plasamente, investitii directe si imprumuturi acordate" apare suma de 800.000 lei, suma platita conform Legii 334/2006. Beneficiarul a fost "mandatar financiar PSD pentru campania europarlamentare 2019", potrivit declaratiei de avere care apare pe site-ul Camerei Deputatilor.