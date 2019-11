Cand voteaza Parlamentul European noua Comisie condusa de Ursula von der Leyen

Ziare.

com

Practic, Conferinta Presedintilor din PE a declarat joi audierile comisarilor-desemnati inchise, ceea ce inseamna ca votul legislativului asupra intregii echipe a CE poate avea loc saptamana viitoare.Eurodeputatii se vor pronunta miercurea viitoare asupra echipei Ursulei von der Leyen, desi nu se stie daca Marea Britanie va respecta termenul de 22 noiembrie dat de Comisia Europeana pentru a nominaliza un comisar.Astfel, noua Comisie Europeana are sanse mari de a-si incepe activitatea de la 1 decembrie, cu o luna mai tarziu decat se programase initial, dar cel mai probabil numai cu 27 de comisari, inclusiv sefa executivului comunitar.Audierile comisarilor desemnati in comisiile de specialitate ale PE au avut loc intre 30 septembrie si 8 octombrie pentru un numar de 23 de tari, ultimele trei derulandu-se pe 14 noiembrie, cand au fost audiati noi candidati ai Romaniei, Ungariei si Frantei, dupa ce primii candidati propusi de aceste state au fost respinsi in cadrul procedurii parlamentare de validare.