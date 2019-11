CE a deschis o procedura judiciara impotriva Marii Britanii pentru ca nu a propus un comisar european

Ziare.

"Comisia Europeana a trimis astazi (joi - n.red.) o scrisoare pentru a notifica oficial Marea Britanie de incalcarea obligatiilor din Tratatul UE prin faptul ca nu a propus un candidat pentru postul de comisar european", a precizat executivul comunitar intr-un comunicat.Londra trebuie sa ofere un raspuns pana la 22 noiembrie.CE precizeaza ca aceasta perioada scurta de timp "este justificata de faptul ca viitoarea Comisie trebuie sa intre in functie cat mai repede posibil".Dupa ce va analiza observatiile Marii Britanii sau daca nu sunt trimise observatii de catre Londra in acest interval, Comisia poate emite, daca va considera corespunzator, un aviz motivat.Guvernul britanic i-a scris presedintei viitoarei Comisii Europene, Ursula von der Leyen, pentru a o anunta ca nu va desemna un membru britanic pentru echipa sa inainte de alegerile din 12 decembrie din Regatul Unit.O purtatoare de cuvant a viitoarei sefe a executivului european a declarat pentru AFP ca Ursula von der Leyen a primit din partea Londrei o scrisoare in acest sens in noaptea de miercuri spre joi.Presedinta desemnata a Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, are in continuare in plan ca activitatea noului executiv comunitar sa inceapa pe 1 decembrie, a declarat tot joi purtatorul de cuvant al viitoarei sefe a CE.