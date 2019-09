Ce i-a transmis Comisia JURI presedintelui Parlamentului European cu privire la Rovana Plumb

Ziare.

com

"Ca raspuns la scrisoarea dumneavoastra din 26 septembrie 2019, as dori sa va informez ca la intalnirea din 30 septembrie 2019, Comisia pentru Afaceri Juridice a conchis, potrivit articolului 2 (3) (c) din Anexa VII a Regulilor de procedura ale Parlamentului European, ca doamna Rovana Plumb, comisar european desemnat pentru Transporturi, nu este in masura sa isi exercite atributiile in conformitate cu Tratatul si Codul de Conduita", a precizat Lucy Nethsingha, in scrisoarea trimisa presedintelui PE."V-as fi recunoscatoare daca ati putea informa presedintele ales al Comisiei Europene asupra acestei decizii si sa tineti la curent Comisia pentru Afaceri Juridice in legatura cu pasii pe care intentioneaza sa ii faca presedintele ales. Presedintele Comisiei pentru Afaceri Juridice, Lucy Nethsingha", mai arata sursa citata.La randul sau, presedintele PE, David Sassoli a trimis luni seara doua scrisori presedintelui ales al CE, Ursula von der Leyen cu privire la deciziile comisiei JURI privind propunerile de comisari venite din partea Romaniei si Ungariei, informeaza PE "Pana cand presedintele ales von der Leyen nu va comunica PE pasii pe care intentioneaza sa ii faca in continuare, auierile candidatilor propusi de Romania si Ungaria vor fi suspendate", se mai arata in comunicatul PE.Comisia pentru Afaceri Juridice (JURI) a Parlamentului European a decis, luni, prin vot, ca Rovana Plumb si Laszlo Trocsanyi nu sunt apti pentru functia de comisar european, a anuntat europarlamentarul PNL Rares Bogdan . Comisia a trimis ite o scrisoare catre presedintele PE David Sassoli.Ursula von der Leyen, presedintele-ales al Comisiei Europene, a cerut luni Romaniei si Ungariei sa propuna "persoane adecvate" si care sa corespunda portofoliilor alocate, avertizand ca in caz contrar ar putea solicita alte propuneri.Ursula von der Leyen "asteapta noi nume" din partea Romaniei si Ungariei, a declarat un purtator de cuvant al Comisiei Europene citat de site-ul Politico.eu.