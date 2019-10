Circul Guvernului PSD nu mai conteaza la Bruxelles

Ziare.

Doi comisari-desemnati au fost respinsi din preliminarii (oamenii desemnati de Ungaria si Romania), nu au primit avizul juridic, altii nu au reusit sa convinga in comisiile de specialitate si vor raspunde unor intrebari suplimentare. E cazul comisarului-desemnat pentru Agricultura din Polonia, Janusz Wojciechowski, si cel al comisarului-desemnat al Frantei pentru Piata Interna, Sylvie Goulard, care nu a reusit sa-i convinga miercuri pe deputatii din Parlamentul European, care i-au solicitat clarificari suplimentare, inainte de a decide asupra candidaturii.Asteptarile eurodeputatilor de la comisarii-desemnati sunt mari, a spus europarlamentarul Dragos Tudorache (Renew Europe) la o intalnire cu jurnalistii romani, atat pentru ca votul din 26 mai, unde prezenta a fost neasteptat de buna, e tradusa ca o asteptare sociala pe care politiicenii nu o pot ignora, cat si pentru ca Parlamentul European nu are de gand sa o lase pe Ursula von der Leyen sa isi impuna facil o echipa vulnerabila, dupa ce insasi alegerea ei la presedintia Comisiei Europene s-a facut mai degraba prin negocieri politice care au dinamitat procesul de Spitzenkandidat.In tot acest context usor tensionat la Bruxelles, unde grupul nou condus de Dacian Ciolos a modificat raportul de forte, spargand blocada populari/socialisti, ceea ce face mai dificil drumul spre acorduri politice, si vedem zilele acestea cum lucrurile se ajusteaza, Guvernul Romaniei a ales sa faca circ.Nu a facut inca o propunere ferma de candidat pentru portofoliul alocat Romaniei, din contra, a pus pe agenda doua nume care ar putea fi interpretate la Bruxelles drept o atitudine de fronda, asa cum a fost perceput si gestul Rovanei Plumb de a le inchide gura membrilor JURI , anuntand ca a achitat peste noapte o datorie al carei traseu politic ridica probleme, dar nu cu bani, ci in natura, cu doua apartamente a caror proprietate ridica si ea dubii.Problema Romaniei, asadar, nu mai este doar aceea a unui candidat problematic - candidati problematici au propus si Belgia, si Franta -, ci a unui guvern care se rasteste de la Bucuresti catre Bruxelles, acuzand nedreptati politice, dubla masura si capcane europene.Guvernul Dancila asaza Romania intr-un minorat care incepe deja sa se simta pe holurile Parlamentului European.Romania e tara despre care toata lumea a inteles ca are institutii care nu isi reprezinta cetatenii. Un stat delegitimat, asadar, unde autoritatea este personalizata, corupta, de rea-credinta si de impostura, dar cetatenii pot ocupa, prin concurs, functii europene inalte.Guvernul Romaniei nu e Romania. Asta au spus-o cei care au iesit in strada, la Bucuresti, si asta au tot repetat-o oficialii europeni, de cand Liviu Dragnea a colonizat institutiile cu o retea de interese si recompense subterane.Dar Guvernul Dragnea/Dancila nu are nici macar vocatie malefica, in sens amplu. Nu ameninta Uniunea Europeana cu vreun curent ideologic periculos, ci incearca doar mici subterfugii pentru a-si putea recompensa unii oameni loiali partidului cu o functie europeana.Cand Viorica Dancila acuza dublul standard la Bruxelles, nimeni nu o mai asculta. Nu intra in monitorizarile importante de la nivel european, pentru ca este premierul unui guvern delegitimat, de impostura. Un guvern de minorat.In contextul noii echipe a Comisiei Europene, riscul e ca Romania sa piarda Transporturile si sa primeasca un portofoliu nesemnificativ, spune Dacian Ciolos. Un Guvern abil, crede europarlamentarul Marian Jean Marinescu, ar fi negociat chiar o schimbare de portofolii, astfel incat Romania sa primeasca Vecinatatea, care a revenit Ungariei.Raul pe care guvernarea PSD il face Romaniei, din aceasta perspectiva a prezentei in UE, este registrul mic in care arunca tara. Prin Guvernul Dancila, Romania nu mai exista ca actor credibil, in pofida unor excelenti functionari europeni care provin din Romania.Recuperarea institutionala care trebuie facuta in tara, dupa plecarea PSD de la guvernare, va trebui dublata, pe plan european, de o recuperare a legitimitatii.