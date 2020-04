Combinatia Coronavirus-Green Deal ar urma sa creasca contributiile statelor la bugetul UE la 2% din PIB

Ziare.

Liderii europeni au cerut Comisiei sa schiteze un plan pe baza caruia economia europeana sa fie relansata dupa depasirea crizei provocate de coronavirus.Suma exacta care ar urma sa fie mobilizata nu este inca cunoscuta, nici mecanismele de alocare a acestor bani. Presedintele Comisiei a precizat doar ca noul fond "va fi clar legat" de bugetul Uniunii Europene si ca managementul va fi asigurat de catre Comisia Europeana."Bani noi" ar urma sa apara in baza unui mix de granturi si imprumuturi garantate prin bugetul UE. Contributiile nationale la bugetul european, spune Ursula von der Leyen, ar urma sa fie majorate temporar, afirma Euractiv, la 2% din Venitul National Brut, practic o dublare a contributiilor nationale fata de perioada 2014-2020."Pe masura ce planificam reintoarcerea treptata la locurile de munca si sa investim miliarde de euro pentru a restarta economia trebuie sa evitam sa ne intoarcem la obiceiuri le vechi si poluante. Trebuie sa fim mai buni dupa aceasta pandemie, iar Green Deal sa fie motorul insanatosirii", a afirmat presedintele Comisiei intr-o postare video pe portalul Comisiei Europene."Folosind Pactul Ecologic European ca busola, putem transforma criza provocata de pandemie intr-o oportunitate, cea de a ne reconstrui diferit economiile si de a le face mai rezistente. Putem face societatea noastra si planeta noastra mai sanatoase investind in energie regenerabila, conducand masini curate, renovandu-ne casele si eficientizandu-le din punct de vedere energetic. Cumparand alimente produse in mod sustenabil, reutilizand materiale mai degraba decat sa le aruncam. Producand otel cu emisii reduse de carbon. Aceasta este esenta Acordului Verde European", a afirmat Ursula von der Leyen.