Comisarul propus de Ungaria dar respins de Comisia JURI anunta ca va apela la justitie pentru a i se face dreptate

Alti candidati cu probleme

Ziare.

com

"Cu mare consternare am aflat despre decizia Comisiei Afaceri juridice (JURI) a Parlamentului European de astazi. Nedreptatea flagranta, lipsa de transparenta, incalcarea clara si deliberata a regulilor de drept si de procedura, precum si nerespectarea principiilor de baza ale democratiei imi amintesc de o epoca pe care o credeam trecuta", scrie Laszlo Trocsanyi pe Twitter "Dar nu numai avocatul si ganditorul sunt afectati, ci si individul. Decizia in cauza este de fapt o colectie de minciuni, scurtaturi gresite si amalgamuri tendentioase", adauga el in postarea de luni."Atunci cand avocatul este ofensat, el nu are alta alegere decat sa ia in considerare sa-si caute dreptatea in fata instantei competente", conchide Trocsanyi.Potrivit agentiei dpa,Presedintele Parlamentului European, David Sassoli, trebuie sa discute pe aceasta tema cu presedinta aleasa a viitoarei Comisii Europene, Ursula von der Leyen , care ar putea solicita Budapestei si Bucurestiului sa propuna noi nume de comisari, un proces care ar putea amana debutul noii Comisii, carePractic, social-democrata din Romania Rovana Plumb (transporturi) si ungurul Laszlo Trocsanyi, din partea PPE , propus pentru portofoliul de vecinatate si extindere.Este o etapa preliminara inainte de o serie de audieri ale candidatilor de catre eurodeputati care au loc incepand de luni si pana pe 8 octombrie.Rovana Plumb este in vizorul Parlamentului European pentru doua imprumuturi litigioase, noteaza AFP. La randul sau, Laszlo Trocsanyi a fost intrebat de eurodeputati despre legaturile sale cu cabinetul de avocatura pe care l-a fondat in 1991, inainte de a deveni ministrul justitiei al lui Viktor Orban O mica raza de lumina pe cerul noros de deasupra echipei Ursulei von der Leyen,, scrie France Presse. OLAF a recomandat rambursarea de catre Wojciechowski a cheltuielilor de calatorie care datau din mandatul sau de deputat european, in valoare de 11.250 de euro, dar a exclus orice urmari administrative sau judiciare. Plata acestei sume a fost deja efectuata, potrivit AFP.reprezentand cheltuieli similare. Sylvie Goulard a primit unda verde din partea Comisiei JURI, dar probabil nu va scapa de curiozitatea eurodeputatilor care participa la audierea ei, la fel ca si alti comisari-desemnati ale caror cazuri vor fi examinate cu atentie.O ancheta privind acuzatiile de coruptie aduse, propus pentru portofoliul justitie, a fost clasata vineri seara de parchetul din tara sa., in cursa pentru portofoliul de sef al diplomatiei, a primit anul trecut o amenda de 30.000 de euro pentru ca a vandut in 2015 actiuni ale unei societati din al carei consiliu de administratie facea parte, cu putin timp inainte ca aceasta sa declare falimentul.Unda verde a PE este obligatorie pentru intrarea in functiune a celor 26 de comisari. Confruntata cu solicitarile Parlamentului, marja de manevra a Ursulei von der Leyen este foarte stransa, intrucat si ea a fost confirmata cu o majoritate de doar noua voturi, comenteaza AFP.