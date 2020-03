Comisia Europeana va propune un nou proiect de buget al UE pentru a ajuta economiile lovite de coronavirus

LIVE

Ziare.

com

In urma cu peste o luna, la 21 februarie, liderii celor 27 de tari ale UE au esuat sa ajunga la o intelegere asupra bugetului Uniunii in urmatorii sapte ani (intre 2021 si 2027), atat in ce priveste valoarea lui totala, cat si repartitia cheltuielilor (de la agricultura la domeniul digital, de la aparare la migratie).Discutiile urmau sa continue, dar intre timp pandemia de coronavirus s-a raspandit in Europa, care totalizeaza in prezent doua treimi din decesele la nivel mondial - 21.334 de morti pentru 351.877 cazuri -, bulversand prioritatile liderilor Uniunii."Pentru asigurarea relansarii economice, Comisia va propune schimbari in proiectul de buget multianual pentru a face fata consecintelor crizei coronavirusului", a afirmat Ursula von der Leyen intr-un comunicat."Acesta va include un plan de relansare care va garanta mentinerea coeziunii in cadrul Uniunii prin solidaritate si responsabilitate", a adaugat ea."In situatia actuala, presedinta nu exclude nicio optiune in limitele tratatului", potrivit comunicatului Comisiei.Joi, in cursul unui summit prin videoconferinta, cei 27 de lideri al tarilor din UE nu au reusit sa se inteleaga asupra unei riposte economice comune puternice in fata crizei sanitare fara precedent care foarte probabil va arunca Europa si lumea intreaga in recesiune in acest an.Dupa summit, cei 27 de sefi de stat sau de guvern au dat un termen de doua saptamani ministrilor de finante din zona euro pentru a face propuneri si a gasi o solutie adecvata la urgenta grava in care se afla toate tarile."Comisia va participa la aceste discutii si este pregatita sa isi ofere ajutorul, daca este sprijinita de zona euro", a explicat Ursula von der Leyen.