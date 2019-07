Cum este vazuta Ursula von der Leyen in centrul si estul Europei

O liberala - presedinte al Comisiei Europene

Von der Leyen nu este Timmermans

Infrangere pentru tarile Visegrad

Rad acum, plang dupa?

"Am ales o familista germana, mama a sapte copii, in fruntea Comisiei", a jubilat premierul ungar, Viktor Orban, dupa nominalizarea Ursulei von der Leyen drept candidata la sefia executivului comunitar. Acum ar fi de asteptat o schimbare in Europa, crede politicianul de la Budapesta."Am obtinut o victorie importanta", a mai spus Orban. Prin "noi", el se refera la cele patru tari din grupul de la Visegrad: Polonia, Ungaria, Cehia si Slovacia.Peter Kreko, sef al think-tank-ului "Political Capital", din Budapesta, este mai degraba sceptic. Nu este deloc clar ca nominalizarea doamnei von der Leyen ar fi "un succes mai ales pentru Orban", sustine analistul intervievat de DW.Politiciana germana crestin-democrata apartine insa aripii liberale din CDU. Ea sprijina casatoriile homosexuale si a primit in casa ei un refugiat sirian. La nivel european, ea este pentru o federalizare a Uniunii, este circumspecta in ceea ce-l priveste pe Putin si sprijina cursul cancelarei Merkel privind relatiile inghetate cu Viktor Orban.Toate acestea arata ca directia ei difera de cea a premierului ungar, care ar dori o pozitionare mai spre dreapta a politicii europene. Singura tema la care Orban are o pozitie similara cu cea a apropiatei lui Merkel este apararea europeana.Analistul Kreko crede insa ca acest proiect european nu are substanta, deoarece nu ar exista "o alternativa la NATO"."Avantajul Ursulei von der Leyen" ar fi mai ales faptul ca "ea nu este Timmermans", mai spune directorul "Political Capital". Presa loiala lui Orban a facut pana in ultimul moment atmosfera impotriva olandezului, candidat de varf la sefia CE al grupului social-democratilor. Acesta a fost numit "marioneta lui Soros".Timmermans, ca vicepresedinte al CE, ar fi fost cel care ar fi stimulat deschiderea procedurii din Articolul 7 al tratatelor comunitare impotriva lui Orban si compania.Si candidatul de varf conservator Manfred Weber ar fi sustinut acest demers, ceea ce l-ar fi transformat in dusman al liderului de la Budapesta. Timmermans este considerat si in Polonia drept "antipolonez", subliniaza Adam Tarczyk de la think-tank-ul GlobalLab din Varsovia.Eliminarea lui Timmermans si a lui Weber din cursa pentru sefia CE nu este considerata doar de Orban un succes. "Pentru grupul Visegrad este valabila urmatoarea afirmatie: cele patru tari se pricep sa puna bete in roate", comenteaza ziarul de stanga de la Budapesta Nepszava, "dar acestea nu mai reusesc nimic cand vine vorba de propuneri constructive."Eurodeputatul ungar de extrema dreapta Marton Gyongyosi (Jobbik) considera numirea ministrului german al Apararii drept "scandaloasa" si prin urmare imposibil de votat. Scandalurile in care a fost implicata ca sefa a Bundeswehr ar face-o "veriga cea mai slaba din lant".Intreaga procedura de nominalizare a ei ar fi "o intoarcere la Evul Mediu intunecat". Merkel ar incerca astfel sa scape de o politiciana care a esuat, promovand-o.Katalin Cseh, proaspat aleasa eurodeputata pe listele partidului liberal ungar Momentum, s-a bucurat pe pagina ei de Facebook, in mod "personal", pentru ca, in premiera in istorie, "o femeie ar putea ajunge la conducerea Comisiei Europene". Cu von der Leyen ar exista o sansa pentru toti cei care "cred intr-o Europa mai puternica, mai unita, mai decisa in aplicarea statului de drept".Si in Cehia, candidatura doamnei von der Leyen este vazuta mai degraba ca o infrangere a tarilor grupului Visegrad. "Grupul Visegrad a reusit sa se impuste singur in genunchi", scrie ziarul ceh cu tendinte liberale Hospodarske noviny. "Se scoate in evidenta faptul ca ea este o apropiata a cancelarei Merkel", spune Zuzana Lizcova de la Universitatea din Praga.Von der Leyen nu s-ar fi remarcat pana acum prin criticarea derapajelor antidemocratice din Ungaria si Polonia, dar ea nu va fi cu siguranta pe aceeasi lungime de unda cu conservatorii din centrul Europei de genul unor Kaczynski sau Orban, scrie Hospodarske noviny."O femeie care este pentru o Europa federala, pentru drepturile minoritatilor sexuale si pro-migranti? Acesta este modelul ideal al dusmanului pentru politicieni precum liderii de la Budapesta si Varsovia".In acest sens, von der Leyen o va inlocui in curand pe Angela Merkel ca "obiect al urii populistilor xenofobi", prevede ziarul liberal de la Praga."Victorie in infrangere", este titlul unui articol din "Visegrad Insight", magazin online al think-tank-ului cu acelasi nume, de la Varsovia, al fundatiei Res Publica. "Azi, liderii iliberali din centrul Europei rad, maine ar putea sa planga", scrie redactorul-sef, Wojciech Przybylski.Acesti lideri ar fi vandut la ei acasa infrangerea lui Timmermans si a lui Weber drept rezistenta victorioasa in fata "conspiratiei elitelor".Statele V4 nu au facut insa decat sa se alature unei "lovituri de palat impotriva principiului candidatilor la varf". Sa nu se mire insa la final daca tocmai olandezul Timmermans va ajunge sa detina o pozitie mai puternica in CE.Ecologistii si liberalii ar putea sprijini eforturile lui de a impune si mai ferm in Comisie tema respectarii statului de drept.Pentru ca raporturile de forta in Parlamentul European s-ar fi schimbat. Aliatii de pana acum din V4 ar fi pierdut mai degraba, in timp ce liberalii ar fi castigat. "Le va fi greu sa gaseasca noi aliati la Bruxelles", conchide Wojciech Przybylski. Orban si Kaczynski nu ar trebui sa isi faca iluzii, crede si analistul ungar Kreko: "teme ca statul de drept si coruptia vor ramane pe agenda indiferent cine conduce Comisia".De fapt, cei doi si-ar fi dorit un om din regiunea lor intr-o functie-cheie la Bruxelles, de exemplu, pe slovacul Sefcovic ca Inalt Reprezentant al UE pentru Politica Externa si de Securitate. Lucru care nu s-a intamplat, "tarile V4 esuand in incercarea de a impune in acest rol un om din centrul si estul Europei", adauga Kreko."Estul nu are de ce sa fie fericit", comenteaza si ziarul liberal Adevarul, "deoarece, in ciuda promisiunilor presedintelui Frantei, Emmanuel Macron, Estul nu s-a ales la sfarsit cu absolut nimic".