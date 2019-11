Dupa Romania, acum Ursula von der Leyen se roaga de Marea Britanie sa propuna un comisar european

Ziare.

Purtatorul de cuvant al Comisiei Europene, Mina Andreeva, a declarat pentru Euronews ca este obligatia legala a Regatului Unit de a numi pe cineva pentru functia de comisar, asa cum s-a negociat cand a fost acordata o noua amanare a Brexit-ului, luna trecuta.Legislatia europeana prevede ca fiecare stat membru UE sa desemneze un comisar, insa Regatul Unit a fost scutit de aceasta obligatie in privinta viitoarei CE, in perspectiva unui Brexit la 31 octombrie.Insa, din cauza esecului ratificarii la timp a noului acord cu Bruxelles-ul in Parlamentul britanic, premierul Boris Johnson a cerut o noua amanare pana la 31 ianuarie 2020.Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a confirmat, luna trecuta, ca Uniunea Europeana a aprobat in mod oficial amanarea. In textul deciziei Consiliului apare insa si obligatia Marii Britanii de a propune un comisar european.De altfel, noua sefa a Comisiei Europene a anuntat inca din octombrie ca Regatul Unit trebuie sa desemneze un comisar european in cazul in care face parte in continuare din Uniunea Europeana dupa 31 octombrie."Daca de la 1 noiembrie Regatul Unit face in continuare parte din UE - si este in continuare de luat o hotarare in acest sens, asadar acest lucru nu este sigur -, atunci voi cere, evident, Regatului Unit sa trimita un comisar", a declarat Ursula von der Leyen intr-o vizita la Hesinki, luna trecuta.Amintim ca Adina Valean, europarlamentar PNL, a fost acceptata de presedintele Comisiei Europene pentru functia de comisar european din partea Romaniei.Premierul Ludovic Orban a anuntat, miercuri, ca a decis ca europarlamentarii Siegfried Muresan si Adina Valean sa fie propusi pentru postul de comisar european din partea Romaniei.Ursula von der Leyen a preferat sa mearga pe varianta Adina Valean pentru portofoliul Transporturilor alocat Romaniei si pentru ca presedintele ales al Comisiei Europene tine la cota de gen pe care a promis-o, si asa vulnerabilizata de decizia Frantei de a inlocui un candidat femeie, respins in comisiile din PE, cu un barbat.